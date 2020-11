Promenili ploču, neki drugi Jović, ponuda stiže? Na potezu Zidan!

Luka Jović je odigrao dobar meč protiv Mađara, makar tako pokazuje statistika. Naime, osim asistencije, on je imao mnogo više kontakata sa loptom nego obično u Realu.



Španski mediji su napravili preciznu statistiku, 90 minuta, 40 dodira sa loptom, 19 pasova, 3 šuta, dva u okvir gola, napravio je tri prilike, dobio sedam duela, dribling i kako rekosmo asistencija za gol Radonjića.



Sve to pokazuje ono o čemu se pričalo, da nije sigurno zaboravio da igra fudbal, ali i da postoji problem, potpuno drugačije deluje nego u dresu Srbije, makar u mečevima u kojima je dobio šansu.



U italijanskim medijima se pojavila priča da Milan i dalje razmišlja o Joviću, da je Real letos odbio pozajmicu, ali da su sada spremniji da puste Srbina da se dokaže van Madrida. U Milanu oklevaju zbog Jovićeve plate, ali potreban im je centralni napadač, ne bi smeli da zavise od Ibre pogotovo kada se bude istrošio u drugom delu sezone.



Navijači su podelji, jedni smatraju da bi Zidan morao da pruži šansu Joviću jer Benzema je daleko od prošlogodišnjeg nivoa, drugi da se napadač nije uklopio i da ga treba što pre prodati dok mu ne padne cena.



"AS" piše da je Jović potpuno drugačiji igrač u dresu Srbije, pitaju se šta mu se dešava u Realu.





Mogao bi da dobije šansu u narednom periodu, naime, posle poraza u Valensiji, Real će narednog vikenda kada se nastavljaju ligaška takmičenja, opet na Levant, protivnik je opasni Viljareal, pa ih onda čeka ključni meč u Evropi protiv Intera. Zatim stiže Alavep, gostuju Šahtjoru, Sevilji, pre nego što će dočekati Gladbah, polovinom decembra je na programu "Madrilenjo", da bi godinu završili gostovanjem Eibaru i mečom protiv Granade na domaćem terenu.



Da li će dobre partije u dresu Srbije uticati da Zidan promeni mišljenje, ostaje da vidimo, tek, ako ne bude pomaka, Jović mora da insistira na odlasku...