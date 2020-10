Projekat "Big Picture" i radikalne promene u PL - Liverpul i Junajted poslali predlog, šta su rekli ostali?

Pisali smo per par dana, Liverpul je uz podršku Mančester junajteda dao predlog za reformu kompletnog engleskog fudbala, kako bi se pomoglo nižim ligama u ovim teškim vremenima.Ipak, postojale su i određene začkoljice, ideja je bila da se kroz par godina Premijer liga svede na 18 članova, da se ukine Liga kup i borba za Komjuniti šild na početku sezone.Problem je nastao što su dva velikana predložila da se o sudbini takmičenja i svim daljim odlikama pita samo devet klubova, tačnije članovi velike šestorke (Liverpul, Junajted, Arsenal, Čelsi, Totenhem i Siti), zajedno sa tri redovna člana elitnog ranga Vest Hemom, Evertonom i Sautemptonom.To je protumačeno kao želja najvećih klubova da uzmu potpunu kontrolu nad donošenjem odluka, te je na hitnom sastanku ovaj predlog za reformu, koji je nazvan "Big Picture" (šira slika), odbijen.Svih 20 klubova je dalo svoj glas, poznato je da je potrebno 14 glasova da bi predlog bio usvojen, to se nije dogodilo i do radikalnih promena neće doći.Svi klubovi su se na kraju složili da što pre moraju razviti strategiju za pomoć timovima iz nižih rangova, koji su najugroženiji zbog posledica koje je ostavila pandemija koronavirusa.