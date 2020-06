Procureo sav prljav veš - Svlačionica smenila Setijena, u igri dva imena! Novi trener do vikenda?

Sarabia ima "vruć" karakter, neretko viče i psuje, što se igračima od prvog dana ne sviđa i Mesi i Suarez navodno uopšte ne komuniciraju sa njim.



Sada se tu umešao i Ter-Štegen koji je izrazio nezadovoljstvo novim trenerom golmana Jonom Paskuom, i smatra da je Valverdeov Hose Ramon de la Fuente bio mnogo otvoreniji i bolji za saradnju.

Ni tu nije kraj, ESPN prenosi da su se igrači razbesneli zbog Setijenovih reči prema Arturu na konferenciji pred Seltu, kada je rekao da Brazilac nije ni prvi ni poslednji koji nije ispunio očekivanja. Artur je nakon toga otišao u Torino i potpisao ugovor sa Juventusom, pa se stiče utisak da je Setijen samo marioneta uprave.





Nakon članka ESPNa, pojavio se niz novih vesti pouzdanih novinara iz Katalonije koji pišu da je samo pitanje trenutka kada će Setijen dobiti otkaz. Navodno, više članova uprave je već "diglo ruku" za njegovu smenu.



Ali šta dalje?Neki pišu da će Barsa još jednom pokušati da dovede Ćavija i to ovog leta, a podsetimo da se juče pojavila njegova nova izjava da jedva čeka dan da dođe na Kamp Nou , ali da smatra da je sledeće leto, posle predsedničkih izbora pravi trenutak.Barsa ima i plan B i dolazi baš iz Barselone B, a u pitanju je Garsija Pimienta, i on njemu smo pisali juče , on je u klubu 15 godina i zna u dušu kako funkcioniše katalonski gigant.Realna opcija je da Pimienta dobio prekomandu u prvi tim, a da potom narednog leta, posle izbora, Ćavi bude trener novog predsednika Viktora Fonta, koji je prema ranim prognozama prvi kandidat.Barsa dočekuje Atletiko Madrid u utorak i ukoliko ne pobedi, titula je i definitivno izgubljena, pa ko zna, možda Pimienta dobije posao za poslednjih pet kola da uigrava tim za Ligu šampiona u avgustu.