Procureo najprljaviji posao Barsine uprave u četiri koraka, do detalja!

Nažalost, Barselona je ove godine dotakla dno, naravno, kada je u pitanju uprava kluba.



Da preletimo samo - sve je počelo otkazom za Ernesta Valverdea, neprimerenim pokušajem Erika Abidala da usput ubedi Ćavija da preuzme klupu, a kasnijim izjavama da to nije tačno, Francuz je bio potom u klinču sa Mesijem zbog izjave da su "igrači izbušili Valverdea". Onda je procurela i afera "Barsa gejt", gde je raskrinkan najprljaviji posao uprave koja je davala ogromne pare da se blate svi koji misle drugačije ili protiv predsednika Bartomeua.



Upravo je za to unajmljena jedna kompanija iz Urugvaja i upravo je katalonski Sport plasirao ekskluzivne informacije o jednom od najprljavijih poslova uprave Barselone.



Ovo su stavke koje je Sport plasirao i tako još jednom pokazao da je ovo jedna od najgorih uprava u istoriji kluba:



1. Barselona je isplatila previše novca kompaniji "I3 Ventures" za njihove usluge. Realna cena poslova ove kompanije na tržištu iznosi između 120.000 i 150.000 €, a uprava Barselone im je isplatila čak 980.000 €.



2. "I3 Ventures" je kontroverzna i sumnjiva kompanija. Njihovo sedište je u Urugvaju, tako da je nejasno zašto je Bartomeu angažovao baš njih, jer na tlu Španije postoji mnogo kvalitetnijih i poznatijih firmi koje se bave istim poslovima kao i oni.



3. Dokazano je da je Barselona ovoj kompaniji namerno isplaćivala novac na rate kako bi izbegli istragu. Novac je isplaćivan u pet rata od po 198.000 €. Primera radi, da je rata iznosila 200.000 €, ovaj posao bi morao biti ispitan internom istragom, tako da su svesno isplaćivane rate u pomenutom iznosu da ne bi izazvali sumnju.



4. Barselona je zapravo potpisala ugovore s čak pet različitih kompanija, ali su sve povezane sa jednom istom - "I3 Ventures". Sve klauzule u svim ugovorima su bile identične, baš kao i tekst u svih pet ugovora, samo se razlikovalo ime kompanije.









Dakle, šta je ovde sporno?



Barsa je davala mnogo više novca od realne cene, što se radi kada se "pere novac" ili zauzvrat vraća određeni deo i to mnogo veći onom ko te plaća. Dalje, Bartomeu je za ove usluge uzimao "nižerazrednu" kompaniju i to veoma sumnjivu iz Južne Amerike, što jasno govori da je ovo trebalo da ostane zataškano. Rate, i isplate na različite, a iste firme, još jedan je od dokaza koliko je ovo prljav posao.



Na to, dodajemo da je šest članova Bartomeuove uprave dobilo otkaz, a da je Emili Rosau, inače njegov kandidat za predsednika na narednim izborima, izneo sav prljav veš i javno optužio predsednika da potkrada klub.



Da, sve ovo što ste pročitali je tačno i sve se dešava u jednom evropskom gigantu.