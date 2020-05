Procurelo - Barsa zapravo dovodi navijača Real Madrida?!

Svakog dana, Miralem Pjanić je korak bliže Barseloni, koja samo još treba da pronađe pravi trejd sa Juventusom.



Kao i obično, španski mediji se potrude da doliju ulje na vatru i baš sada iskopaju neki intervju, kojim će bocnuti rivalsku stranu.







Navikli smo da češće igrači koji navijaju za Barsu završe u Real Madridu, najpoznatiji su bili Mesut Ozil, Luka Modrić i Isko, ali je sada situacija obrnuta.



Madridski As je iskopao raniji intervju Miralema Pjanića koji je svojevremeno rekao da mu je Zinedin Zidan idol i da mu je san da zaigra za Real.



"Kao dečak, počeo sam da se bavim fudbalom zbog Zinedina Zidana. On je najbolji igrač koga sam gledao u životu. Ko ne bi voleo da zaigra za Real Madrid? To je klub mog detinjstva i ostvarenje sna za svakog igrača", rekao je Pjanić.



Zanimljivo, Pjanić je na početku karijere u dresu Liona postao miljenik navijača Barselone, pošto je u osmini finala Lige šampiona 2010. godine postigao gol na Santjago Bernabeu i eliminisao Madriđane.



Za razliku od madridskih, katalonski mediji podsećaju na taj trenutak kao najavu njegovog transfera na Kamp Nou.