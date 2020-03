Procurele sutrašnje odluke UEFA, zna se šta mora da se odigra, a šta se odlaže!

Danima unazad slušamo o potencijalnim idejama i odlukama UEFA o fudbalskoj sezoni.







Kako još niko ne može ni da pretpostavi koliko će trajati vanredno stanje u Evropi, gotovo je sigurno da ove godine neće biti reprezentativnog fudbala, odnosno Lige nacija i Evropskog prvenstva!



Ovo je donekle i očekivani epilog, jer bi u slučaju odlaganja nacionalnih liga, te Lige šampiona i Lige Evrope, klubove doveli do ogromnih finansijskih gubitaka i do nekoliko stotina miliona evra.



Potencijalni i realni plan je da se u junu i julu, odnosno kada je trebalo da se igra EP, završe sve lige u Evropi, a završetak Lige šampiona i Lige Evrope se ne dovodi u pitanje, samo se traži najbolji način.



Jedna od ideja je da se igra fajnal for, u Istanbulu i Gdanjsku, koji su svakako domaćini finala dva takmičenja krajem maja to neće biti promenjeno. Preostaje mogućnost da se ostale utakmice osmine finala i četvrtfinala igraju na neutralnom terenu, ali to će se pratiti iz dana u dan, u zavisnosti od situacije sa Korona virusom u čitavoj Evropi.









Što se tiče reprezentativnog fudbala, ovakve odluke bi značile automatski da neće biti Lige nacija, jer su finala zakazana za jun 2021, za kada bi se svakako pomerilo i EP od ove godine.



U prevodu, reprezentativni fudbal će se najverovatnije samo prolongirati do narednog marta, a tokom juna i jula bi trebalo da se završe sve nacionalne lige.



I onda, ostaje naravno problem, koji je već u sezoni 2020/21, a to je nedovoljno vremena za pauzu, jer svi znamo da kvalifikacije za LŠ i LE počinju već krajem juna i tokom jula, tako da je pred UEFA zaista težak zadatak da sve uklopi.



Podsetimo, sve ove odluke biće zvanično poznate sutra, kada je zakazan video sastanak svih 55 članica UEFA, kada će se razmotriti svi predlozi, a za sada su svi složni oko odlaganja reprezentativnog fudbala.