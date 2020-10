Procurele reči pomoćnika, u VAR sobi "skrojen" penal za Real?!

Još uvek se nisu smirile strasti nakon pobede Real Madrida na Barselonom.



Kao što znate, detalj o kom se priča jeste penal, posle duela Klemena Lenglea i Serhija Ramosa, a danas su procurele nove informacije.



Osim toga što se ispostavilo da je sudija Martinez Munuera sin osnivača Realove navijačke grupe Los Amigos de Benidorm, pojavila se još "opasnija" informacija.



Navodno, prema saznanjima katalonskog kluba, glavni sudija se oglušio o signalizaciju pomoćnog sudije koji mu je vikao "faul Ramosa nad Lengleom".



Munuera ne samo da nije poslušao svog pomoćnika, već je odlučio da pogleda VAR i pokaže na belu tačku.



U čemu je zapravo problem?







Pomoćni sudija, odnosno svi koji su na terenu, ako su u poziciji da dobro vide neku situaciju i donesu odluku, ona je "preča" i glavni arbitar nema obavezu da pogleda VAR.



Drugi problem jeste u tome šta je prikazao VAR, na ekranu je istaknut samo detalj kada Lengle vuče Ramosa, tačnije, nije "isečena" akcija od samog početka kada se vidi da je povlačenje obostrano. Rezultat svega je da Munuera vidi samo Lenglea koji vuče Ramosa, koji pada na kontra stranu od one na koju je povučen, i to je penal.



Barsa sada zahteva da dobije kompletnu evidenciju, ukoliko ima osnova za to, La Liga bi morala da posluša i da dostavi Kataloncima komunikaciju između sudija, odnosno kako su došli do konačne odluke.



Treba istaći da ovo nisu samo informacije katalonskih medija, već i inicijativa ostalih "nezavisnijih", povučeni i time što su se brojni klubovi oglasili o ovoj situaciji.



Primera radi, Betis je prvi podelio identičnu situaciju, u kojoj je jednom njenom igraču baš Serhio Ramos pocepao dres u šesnaestercu, sudija je samo odmahnuo rukom, nije ni pogledao VAR. Takođe, ogorčeni su i Selta i još neki klubovi koji su tokom prethodnih meseci ukazivali na greške u korist Real Madrida.



Ako se ispostavi da su sudije "skrojile" penal, da glavni nije poslušao pomoćnika koji je najbolje mogao da vidi situaciju, a da je zaduženi u VAR sobi isekao isti detalj, mogao bi ovo da bude tek početak haosa...