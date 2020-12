Probuđeni duhovi prošlosti, zašto je danas kesa sa grbom Reala ponovo glavna tema?!

Real Madrid se vratio na pobednički kolosek, ali danas, ne samo u Kataloniji, ponovo je glavna tema pomoć sudija.



Neretko je Real miljenik sudija, a naročito kada je na centru Hil Mansano, najomrženiji sudija u Kataloniji.



Nije tajna da je Mansano veliki navijač Real Madrida, zanimljivo, jednom prilikom je uhvaćen kako stadion Santjago Bernabeu napušta sa kesom na kojoj je grb "kraljevskog" kluba.



Kasnije se pravdao da je iskoristio posetu Realu da kupi suvenire, ali je kasnije procurelo da je to bio poklon Florentina Pereza.



Hil Mansano je i sinoć direktno uticao na tok meča, i to krucijalnim odlukama u razmaku od samo 30 sekundi.



Injaki Vilijams je pobegao Daniju Karvahalu, koji ga je odgurnuo sa leđa u trenutku kada je ovaj šutirao, ali Mansano nije ni želeo da pogleda VAR niti da se konsultuje sa pomoćnicima.



Samo pola minuta kasnije, bez razmišljanja, pokazao je drugi žuti karton Raulu Garsiji, i to u 13. minutu! Prvi je zaradio u osmom, drugi pet minuta kasnije i tako je završio meč.









Mediji u Španiji i posebno u Kataloniji grme o ovom minutu, odlučnosti Mansana da odmah pokaže Garsiji drugi žuti i da zažmuri na potencijalni penal i situaciju koja kaže "više je da jeste, nego da nije".







Mansano je prečesto tema zbog tendenciozonog suđenja, ili u korist Reala ili na štetu Barselone na utakmicama katalonskog tima, te će sigurno biti tako i u nastvku sezone posle ovog slučaja.





Pogledajte još jednom tu situaciju, pa sami procenite da li je penal ili ne. I setite se El klasika u kom je Lengle povukao Ramosa, a kapiten Reala pao na drugu stranu kao da ga je voz udario...