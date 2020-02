Ibrahimović se vratio na "mesto zločina" i gotovo preokrenuo situaciju. Od povratka Šveđanina Milanezi su zabeležili pet pobeda u šest odigranih mečeva, ali Pioli je potvrdio da "Ibrakadabru" ne gledamo sutra.



Šveđanin propušta Helas Veronu zbog gripa, iz istog razloga nećemo videti ni Kjaera.



Pioli je na spisak igrača uvrstio i Belgijanca Saelemaekersa, očekuje se da bivši igrač Anderlehta debituje sutradan na "San Siru" protiv odlične Verone koja nema poraz već pet utakmica u prvenstvu.

#SerieATIM: Matchday 22

Our squad list for tomorrow's home match 🏟️

Sono 20 i rossoneri convocati per #MilanVerona 🏟#SempreMilan pic.twitter.com/Ev8PyGU5ZO