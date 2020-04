Problem više za Luku Jovića, "tvrdoglavi" saigrač!

Marijano Dijaz je iz senke ponovo golom u "El Klasiku" došao u centar pažnje.



Momak kome je otac Španac, majka iz Dominikane je u senci, a prošlog leta, iako mu je rečeno da će teško dobiti šansu odbio da napusti klub.



Sada posle gola, mnogi kažu da bi trebalo da igra, pre Jovića, da je svojim odnosnom na treninzima pokazao da zaslužuje šansu.



"AS" piše da je Marijano enigma, i to iz dva razloga. On nije jeftin, iako je stigao u treći tim Madrida. Naime, prodat je Lionu svojevremeno za 8 miliona, a onda je posle dvadesetak golova u Francuskoj vraćen za 33 u klub. Doduše, Real nije isplatio toliko, jer je imao "uštedu", 35% od buduće prodaje, pa su na kraju za dvadesetak miliona vratili Marijana.



Nije uspeo da se nametne pre dve godine, ali je imao ponudu Sevilje. Andalužani su nudili više od 20 miliona evra za ovog fudbalera, 15% od toga bi išlo i Lionu, ali svejedno, Real je pristao.











Real jeste, Marijano nije. Iako je upozoren da će dolaskom Jovića biti tek treći napadač i da će Zidan pružati šansu i Rodrigu, on nije hteo da ode.



Ima siguran ugovor do 2023. godine, zarađuje 4.5 miliona po sezoni. Marijano Dijaz je ukupno do sada sakupio 15 utakmica za nepune dve godine od povratka, dao je četiri gola. Ali je jasno, da za njega i Jovića nema mesta u klubu. Videćemo šta će se desiti, da li će, kako se priča, opet odbiti da ode jer smatra da zaslužuje priliku. Možda, ako prvenstvo bude nastavljeno, dobije šansu, dao je ponovimo gol u "El Klasiku", što ima posebnu težinu, pa bi i ovaj fudbaler mogao da bude dodatni problem za Jovića kada je u pitanju ostanak na "Bernabeu".