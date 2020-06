Pristao i na ugovor od dva meseca, samo da još jednom napadne LŠ!

Kapiten Pari Sen Žermena Tijago Silva pristao je da produži ugovor sa francuskim klubom na još samo dva meseca, odnosno da pokuša još jednom da osvoji Ligu šampiona.



Kao što je više puta potvrđeno poslednjih nedelja, Tijago Silva napušta klub ovog leta, pošto mu ističe ugovor 30. juna, ali će dobiti dozvolu da ga produži na još dva meseca.



Kao što znate, prvenstvo Francuske je završeno, PSŽ je ponovo šampion, ali je mnogo važnije da još jednom napadne Ligu šampiona i deluje da bi mogao da je osvoji lakše nego prethodnih godina.



Pre svega, igra se manje utakmica, najvetovatnije Top 8 u Lisabonu, gde će se igrati po sistemu na jedan meč, od četvrtfinala do samog kraja.



PSŽ je već u četvrtfinalu, pošto je eliminisao Borusiju Dortmund, samo će biti problem što neće imati takmičarski meč čak pet meseci, od marta do avgusta.



Tijago Silva će tako ostati do kraja avgusta, dobiće ugovor na još dva meseca, što mu je poručio i sportski direktor Leonardo.



Brazilac je u PSŽ stigao leta 2012. godine u paketu sa Zlatanom Ibrahimovićem, i do sada je osvojio sve moguće trofeje, osim pomenute Lige šampiona.