Primera - Valjadolid konačno, remi Alavesa uz najbizarniji crveni karton ikada!

Meč je sjajno počeo za goste. Lukas Perez donosi prednost posle tek četiri minuta igre, ali će ovaj deo igre, pa i meč, ostati u pamćenju zbog glupsti Mendeza.Vezni fudbaler je svoj prvi žuti dobio u 24. minutu a onda samo deset minuta kasnije i drugi žuti zbog odsustva fer-pleja. Mendez je pokušao da zaustavi akciju domaćina , ali im je na kraju olakšao posao.Levante igrača više koristi u 51. minutu, Morales donosi izjednačenje . Pritiskao je domaćin do kraja, Alaves beleži tek jedan šut u drugom delu igre, ali ipak uz dovoljno sreće stižu do boda.Domaćin konačno dolazi do prve pobede u dosadašnjem delu prvenstva.Oreljana je doneo prednost iz penala, igrao se 19. minut, Simon je skrivio najstrožiju kaznu.Uskoro domaći stižu i do drugog gola, ali je sa pravom posle VAR konsultacije poništen. Kod gostiju najagilniji Munain, ali bez učinka.Valjadolid odlično otvara drugi deo igre, šut Herviasa odlčno brani Simon, ali šut Markosa Andrea nije mogao . 48. minut i 2:0 za domaćina.Baskijci su se trgli, odmah pokušali da smanje zaostatak preko Viljalibre i Vilijamsa, ali Masip odlično reaguje.