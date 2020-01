Primera - Sosijedad pao na "Viljamarinu"

Poveli su u 27. minutu, strelac je bio Borha Iglesijas, nakon centaršuta Kanalesa iz kornera. U finišu prvog dela igre stižu i do dva gola prednosti, Emerson proigrava iskusnog Hoakina, a ovaj pronalazi put do mreže rivala, 2:0, sedmi gol Hoakina ove sezone.Uzvratio je Sosijedad odmah preko Portua, ali je njegov pogodak ipak poništen nakon intervencije VAR-a.Na startu drugog dela nova velika prilika za goste iz San Sebastijana, Gevara je tukao iz solidne udaljenosti, pogodio je prečku.Samo dva minuta kasnije je Guardado mogao da otkloni sve dileme, ali je Remiro uspeo da sačuva mrežu u situaciji jedan na jedan sa vezistom Betisa.Merinu u 70. minutu blizu pogotka, ali je njegov udarac otišao preko gola rivala.Betis je u poslednjim sekundama povisio na 3:0 preko Kanalesa, došli su do sedme pobede ove sezone, sada su 11. sa 27 bodova, Sosijedad je sa četiri više na šestom mestu na tabeli.