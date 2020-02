Primera - Sjajni Hetafe slavio na "San Mamesu"

Gosti su do prednosti stigli u 36. minutu, fantastična akcija, potom i izvrstan potez Damjana Suareza, koji potom precizno šutira i matira Simona za 1:0. Otišlo se sa 1:0 na odmor, da bi gosti dobili priliku da dupliraju prednost nakon samo pet minuta igre u nastavku, kada je jedan od fudbalera domaće ekipe igrao rukom u svom kaznenom prostoru.Odgovornost je preuzeo Haime Mata, bio je siguran, 2:0 za Hetafe Mogao je Mata do još jednog pogotka u 61. minutu, ali je neprecizno šutirao iz izgledne pozicije, potom je Horhe Molina mogao da dotuče rivala u 76. minutu, ali je takođe bio neprecizan.Bilbao je došao do pogotka u 80. minutu, ali je on poništen nakon intervencije iz VAR sobe zbog ofsajda.Moglo je da bude izuzetno dramatično u finišu, da je u 84. minutu Ibai pogodio mrežu Hetafea, ali je nakon njegovog snažnog udarca lopta pogodila prečku.Na kraju pobeda Hetafea, za skok na neverovatno treće mesto na tabeli, imaju 39 bodova, jedna više od Sevilje, koja tek igra svoj meč 22. kola. Bilbao deveti sa osam bodova manje.