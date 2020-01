Primera - Sevilja sigurna protiv Granade, loše vesti stigle sa Bliskog istoka!

Oba gola pala su u prvih 45 minuta i to u idealnim trenucima.Najpre su u 11. minutu stigli do prednosti, sjajan centaršut Navasa sa desne strane, nebeski skok Luka de Jonga i gol Holanđanina glavom za 1:0. Na 2:0 povisili su u 34. minutu, sjajan prodor Regiljona po levoj strani, proturio je loptu do Nolita, a iskusni napadač lako matira Ruija Silvu i duplira prednost domaćeg sastava. U finišu je najpre iskusni Soldado pokušao da vrati Granadu u igru iz slobodnjaka, ali je njegov dobar pokušaj uspeo da ukroti Vaclik, da bi koji minut kasnije sve dileme drugim golom na utakmici mogao da otkloni De Jong, ali je odlični golman Granade Silva uspeo da ukroti njegov pokušaj.Do kraja nije bilo promena, pobeda Sevilje, koja je sada treća sa 38 bodova, pet manje od vodećih Barselone i Reala. Granada 12. sa 11 bodova manje od večerašnjeg rivala.