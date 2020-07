Primera - Podela bodova u Vigu, lukavi Nolito

Do prednosti Selta stiže u 22. minutu, majstorija povratnika Nolita.Bivši igrač Mančester sitija i Sevilje, koji se nedavno vratio u Vigu, maestralno je izveo slobodan udarac sa desne strane kaznenog prostora rivala. Primetio je da prva stativa nije dobro pokrivena i u situaciji kada su svi očekivai centaršut lukavo šutirao u bližu ugao i savladao Roblesa za 1:0 Do odlaska na odmor nije bilo promene rezultata, gosti iz Sevilje su zaigrali daleko bolje u nastavku, a u 68. minutu su tražili penal nakon što je iskusni Guardado pao u kaznenom prostoru domaćina.Usledila je VAR provera, ali je na kraju uz pomoć video tehnologije procenjeno da nema materijala za najstrožu kaznu.Ipak, u 79. minutu Betis stiže do izjednačenja, Fedal je zatresao mrežu rivala nakon centaršuta sa desne strane.VAR je ponovo reagovao, ali ovoga puta presuda bila u korist "Verdiblankosa", 1:1.Do kraja nije bilo promene rezultata, podela bodova u Vigu.Selta sve dalje od opasne zone zahvaljujući sjajnim rezultatima u nastavku sezone, imaju 35 bodova, šest više od Majorke, koja je prva ispod crte, dok je Betis 13. sa tri boda više od današnjeg rivala.