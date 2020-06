Primera - Podela bodova u duelu dva Atletika, sjajan gest Dijega Košte!

Nastavljena je sezona i u Španiji, danas smo u terminu od 14h mogli da gledamo duel Atletik Bilbaa i Atletiko Madrida na "San Mamesu".Prvi su pripretili gosti iz prestonice, Karasko je pobegao odbrani Bilbaa, izbio je sam pred Unaja Simona, ali nije uspeo da ga savlada, šutirao je pored leve stative.Od tog trenutka su domaći igrači nešto bolje zaigrali, najpre je Injaki Vilijams zagrejao dlanove Janu Oblaku nakon jednog pokušaja glavom, a potom je u 33. minutu još bolju šansu imao Jeraj Alvarez, ali je sjajni Slovenac uspeo da ukroti i pokušaj štopera Bilbaa.Ipak, četiri minuta kasnije je bio nemoćan, Juri Berćiće je ubacio loptu sa leve strane, Muniain je na prvu sjajno šutirao, Oblak nemoćan, 1:0 za Bilbao Radost domaćeg sastava je ipak trajala samo dva minuta. Koke šalje vrlo dobro loptu kroz sredinu ka Dijegu Košti, ovaj dolazi do lopte između dva igrača Bilbaa i sa 10ak metara matira Simona, 1:1 Košta je gol posvetio fudbalerki madridskog Atletika Virhiniji Toresilji, koja je minulog meseca operisala tumor na mozgu.Do kraja prvog dela nije bilo izglednijih prilika, bez većih uzbuđenja i u nastavku, da bi u 66. minutu Markos Ljorente pao u kaznenom prostoru domaćina, ali sudija je samo odmahnuo na prigovore igrača gostujućeg sastava.A onda, u 80. minutu, velika prilika za "Kolćonerose", Simon skida jedan pokušaj sa leve strane, lopta se odbija do Arijasa, koji na prvu šutira sa samo par metara, ali je sjajni golman Bilbaa uspeo da se pridigne na vreme i odlično se postavi, pa je uspeo da sačuva mrežu i nakon pokušaja kolumbijskog reprezentativca.Nije bilo promene rezultata do poslednjeg sudijskog zvižduka, podela bodova na "San Memsu" u okviru 28. kola španske Primere.