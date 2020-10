Primera - Pobeda Reala "na mišiće", Joviću se ne piše dobro!

Mesto Luke Jovića danas je zauzeo Vinisijus i odmah na početku meča opravdao očekivanja Zinedina Zidana.Uzvratio je Levante sredinom prvog poluvremena, Vukčević je pogodio prečku nakon udarca glavom, a do kraja poluvremena vredi spomenuti i pokušaj Benzeme koji je otišao malo preko prečke.Na početku drugog dela meča, tri velike šanse za Real od koje je najizglednija Vinisijusova kada je Brazilac promašio čitav gol u petercu Zapretio je Bardi na drugoj strani i to u dva navrata, ali Madriđani su ponovo stigli do gola u 69. minutu kada je Serhio Ramos pogodio posle ubačaja Modrića sa leve strane.Ipak, detaljnim VAR pregledom, arbitar Hoze Munuera Montero poništio gol zbog ofsajda.Hrabrom igrom Levante je stigao do još dve opasne situacije, ali se istakao Kurtoa koji je odbranio svoj gol, pa je usledila i kazna za promašaje domaćih.Srpski internacionalac Nemanja Radoja ušao je u igru u 73. minutu u dresu Levantea, dok je Luka Jović presedeo meč na klupi za rezervne igrače Reala.