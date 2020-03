Primera - Parehov sjajni slobodnjak, Valensiji samo bod u Vitoriji

Poveli su gosti sa "Mestalje" u 34. minutu, sjajno je slobodan udarac sa 20ak metara izveo Dani Pareho. Do kraja prvog dela igre videli smo odličnu priliku za Lukasa Pereza, ali ga je Silesen sjajnom intervencijom sprečio da poravna rezultat, imao je i Vas šansu na drugoj strani, ali je tukao glavom pored gola domaćina.Otišlo se sa 0:1 na odmor, da bi nakon 15ak minuta igre u nastavku Alavesu pripretio Florenci, ali je lopta nakon voleja italijanskog fudbalera prozujala pored desne stative.A onda, 73. minut, domaćin stiže do poravnanja preko Mendeza Do kraja susreta nije bilo izglednijih prilika, podela bodova u Vitoriji.