Prvo poluvreme nije donelo promenu rezultata, reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović zaradio je žuti karton, ali se za to iskupio u nastavku meča.Igrao se 54. minut kada je napad po levoj strani povukao Kukurelja koji je dodao loptu do Maksimovića, Srbin je pokušao da šutne, međutim lopta se odbila do Mate koji ju je sproveo u mrežu.Pogodak možete pogledati OVDE U trećem kolu Primere, Hetafe gostuje Alavesu, dok Osasuna dočekuje Levante.