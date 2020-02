Primera - Granada bolja od fenjeraša

Gosti su poveli u 27. minutu sa bele tačke, precizan izvođač najstrože kazne bio je bivši igrač Reala i Benfike Raul De Tomas. On je nedavno stigao u Espanjol iz Benfike za oko 20 miliona evra, postigao je po gol i na prva dva nastupa.Ipak, već u 38. minutu su domaći igrači poravnali, Fernandez pronalazi Maćisa u kaznenom prostoru rivala, ovaj koristi veliku priliku koja mu se ukazala, 1:1 Otišlo se sa tim rezultatom na odmor, da bi već u prvom minutu nastavka domaćin došao do preokreta.Zamenili su uloge Maćis i Fernandez, potonji je na kraju sjajno šutirao i pocepao mrežu iza iskusnog Dijega Lopeza za 2:1. Do kraja su gosti imali dve odlične prilike da poravnaju, najpre je sjajni De Tomas pogodio stativu u 63. minutu, da bi potom u 72. minutu Rui Silva sjajno intervenisao nakon pokušaja Embarbe.Ipak, promene rezultata nije bilo, pobeda Granade protiv poslednjeplasiranog Espanjola.Povratnik u najviši rang je tako skočio na 10. mesto sa 30 osvojenih bodova, Espanjol ima duplo manje i zakucan je za dno tabele.