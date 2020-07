Primera - Gedešova bomba nedovoljna za tri boda!

Utakmicu su bolje otvorili domaćini, u 36. minutu smo videli kontroverznu VAR odluku. Granada je želela penal posle igranje rukom Mangale u svom šesnaestercu, ali sudija posle pregleda snimka ne dosuđuje najstrožiju kaznu.Pokušali su Fernandez i Soldado da donesu prednost domaćem timu, ali Silesen je bio na nivou.Granada ipak stiže do vođstva, Fernandez mirno koristi penal u 61. minutu. Ipak "slepi" miševi iz prvog šuta u okvir stižu do poravnanja i to samo dva minuta kasnije.Strelac je Valjeho, asistencija se piše Čeriševu. Valensija uskoro stiže i do preokreta, prava bomba Gonsala Gedeša , "slepi miševi" vode 2:1 od 68. minuta.Soldado je imao odličnu priliku ponovo, ali Silesen još jednom odlično reaguje.Rezervista Fede ipak donosi bod domaćima iz slobodnog udarca, gol je postigao u 86. minutu i postavio konačnih 2:2.