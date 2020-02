Primera - Dmitrović je heroj Eibara!

Gosto su poveli u sedmom minutu i to na sjajan način, Kanales je izveo korner tako što je poslao loptu na ivicu kaznenog prostora, tamo se našao Nabil Fekir koji na prvu sjajno šutira i cepa mrežu iza nemoćnog Dmitrovića Ipak, samo sedam minuta kasnije, Gonzales pravi prekršaj u svom kaznenom prostoru i domaćin dobija idealnu priliku da poravna rezultat. Koristi je Oreljana, 1:1. Do poluvremena nije bilo promene rezultata, da bi u 63. minutu "Verdiblankosi" stigli do nove prednosti preko Borhe Iglesijasa.Ipak, usledila je VAR provera, utvrđeno je da je bilo ofsajda i gol je poništen, nerešen rezultat je ostao na snazi.Mogao je Eibar i do pobede, ali je Robles u 76. minutu zaustavio pokušaj Inuija.A onda, 88. minut, nova velika šansa za Betis, šutirao je Fekir nakon solo akcije, ali je Marko Dmitrović spektakularnom intervencijom sačuvao mrežu.U nadoknadi šansa i za Kanalesa, ali je vezista ipak za malo bio neprecizan.Na kraju podela bodova, ponajviše zahvaljujući Dmitroviću, koji je imao čak pet odbrana, posebno se istakao u finišu kada je odbranio pokušaj Fekira, te je tako izrastao i u junaka baskijskog sastava.Eibar 15. sa 24 boda, Betis je sa četiri više na poziciji 12.