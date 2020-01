Primera - Bilbao bolji, ali samo bod u Barseloni!

Baskijci su bili odlični tokom prvog dela igre. Bilbao je stigao do vođstva već u 12. minutu posle neverovatne kombinacije pri izvođenju kornera, lopta stiže do Viljalibrea koji postiže gol Isti igrač je imao odličnu priliku i dvadesetak minuta kasnije, ali je odbrana Espanjola dobro reagovala.Ponovo je Viljalibre pretio, ali posle njegovo promašaja domaćin stiže do izjednačenja. Odbrana Bilbaa nespretno reaguje, De Tomas koristi i nastavlja svoju seriju golova u novom klubu. 1:1 63. minut. Do kraja susreta Lu Vei je imao šansu za kompletiranje preokreta, ali šut Kineza odlazi pored stative.