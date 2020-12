Primera - Bez pobednika u Ueski, Atletiko slavio u Baskiji!

Domaći su došli do prednosti zahvaljući VAR tehnologiji. Video asistent je u 29. minutu dosudio penal za domaće posle igranja rukom Veza. Para je bio i više nego siguran - 1:0. Garsija je imao šansu da poveća prednost, ali njegov šut je blokiran.Levante je dosta bolje ušao u igru posle pauze - Melero posle kornera i velike gužve izjednačuje na 1:1, igrao se 53. minut.Prvo poluvreme je prošlo bez golova, prvih 45 minuta je prošlo u oštrim duelima i žutim kartonima, ali je Simeone rešio da slomi Baskijce posle pauze. Već u 49. minutu Hermozo postiže gol posle asistencija Karaska iz slobodnjaka.Sosijedad nije maltene ni namučio Oblaka tokom drugog dela igre, sa druge strane Simeonovi izabranci kontrolišu dešavanja. A onda duga akcija "jorgandžija", lopta stiže do Suareza, odbrana Sosijedada interveniše, ali lopta stiže do Ljorentea koji sjajno šutira u 74. minutu i postiže drugi gol Atletika za 2:0.