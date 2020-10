Primera - Bez pobednika u Kadizu

Dosta dobrih prilika je imala Granada u prvom delu igre.Milja a potom i Neva su imali odlične šanse, ali bez realizacije. Ipak gosti stižu do vođstva u 27. minutu, Sančez koristi asistenciju Kenedija - Ledesma nemoćan (0:1).Puertas desetak minuta kasnije pogađa i prečku, domaći imaju dosta sreće. Tek pri kraju ovog dela igre beleže svoje prve prilike, ali Lozano i Eskobar nisu imali sreće.Ipak domaći dolaze do gola već na startu drugog poluvremena. Igrao se 48. minut, Aleho je iskoristio gužvu i sjajnim volejom izjednačio na 1:1 u 48. minutu.Oba tima su do kraja imali solidne šanse da osvoje ceo plen, ali konačan rezultat ostaje 1:1.