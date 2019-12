Primera - Atletiko slavio u Sevilji

U prvom delu nije bilo golova, da bi nakon 13 minuta igre u nastavku gosti iz Madrida stigli do prednosti.Igrao se 84. minut kada su gosti uvećali prednost, prizeman centaršut Koree sa desne strane i gol Morate i to popularnom "štiklom". Stigao je Betis do utešnog pogotka u trećem minutu nadoknade, strelac je bio Bartra. Nakon osmog trijumfa u sezoni Atletiko je četvrti sa 32 osvojena boda, Betis 13. sa devet bodova manje.