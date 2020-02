Primera - Atletiko dva puta vodio, ali osvojio samo bod na "Mestalji"!

Igrao se 15. minut kada su gosti stigli do prednosti, nakon odbitka sa samo par metara u mrežu domaćina loptu smešta Markos Ljorente Ipak, Valensija stiže do izjednačenja u 40. minutu, nakon kornera Maksi Gomez šalje loptu pred gol rivala, na pravom mestu našao se Gabrijel Paulista, koji matira Oblaka za 1:1 Samo tri minuta kasnije, "Kolćonerosi" stižu do nove prednosti, sjajan udarac Tomasa Partija sa ivice kaznenog prostora, Domenek nemoćan. Sa tim rezultatom se otišlo na odmor, da bi nakon 15ak minuta igre u nastavku "Slepi miševi" stigli do novog poravnanja.Prštalo je do kraja na sve strane, najpre je Tomas propustio priliku da vrati prednost gostima, potom je Morata u 81. minutu zaustavi pokušaj Alvara Morate.Četiri minuta kasnije ponovo Tomas i opet neprecizan pokušaj veziste Atletika, mogao je Gaja u 90. minutu da "zapali" tribine "Mestalje", ali je Oblak sprečio preokret.Na kraju podela bodova, Atletiko trenutno četvrti sa 40 bodova, dva više od šestoplasirane Valensije.