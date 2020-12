Prijatelj, ne gazda! Kako je Roman Abramovič spasio karijeru Baneta Ivanovića!

Bane Ivanović je osvojio devet trofeja sa Čelsijem, ostavio dubok trag u PL, a posle gotovo četiri godine u Zenitu vratio se u najjaču ligu na svetu.



Potpisa je za VBA, u klubu se nadaju da će im enormno iskustvo Srbina pomoći da opstanu.





Podsetimo kada je stigao u Čelsi u januaru 2008. čekao je debi do septembra, a pričalo se da će čak biti prodat Milanu ili Juventusu, a da praktično nije debitovao. Umesto toga tri titule, tri kupa, i po jedna Liga šampiona, EL i Liga kup, dakle osvojio je bukvalno sve.



"Kada sam stigao u Čelsi bio sam razočaran i nervozan posle nekoliko meseci jer ne igram. A onda se pojavio Roman. Odveo me je na stranu i rekao da veruje u mene", priseća se Bane.



"Pričali smo pola sata i za mene je to bila velika motivacija. Kada sam počeo da igram, često bi svraćao do svlačionice i stalno me je bodrio. On za mene nije vlasnik, on je prijatelj", dodaje Srbin.







On smatra da Čelsi nije isti bez Romana koji zbog problema sa vizom ne dolazi u London.



Bane nije ponovo igrao protiv Čelsija od kada je stigao, debitovao je protiv Barnlija u remiju bez golova. Onda je u novembru zakačio koronu.



"Tri ili četiri dana bio je pakao, visoka temperatura. Za ljude koji su već bolesni, opasno je. Za nas igrače to je 10 dana mirovanja, posle se vratiti, radite naporno, telo vas ne sluša i slede povrede", kaže legenda srpskog fudbala.



"Tako sam i ja povređen, ali sad se vratio normalno da treniram".







Svašta je preturio oko glave, propustio je finale LŠ protiv Bajerna zbog suspenzije odnosno kartona protiv Barse, ujeo ga je Suarez, njegovim golom je osvojena LE, na kraju oprostio se golom protiv Brentforda u FA kupu i tri dana kasnije otišao u Zenit.



Poziv Slavena Bilića je promenio sve.



"Pričali smo samo kratko i već sam pomislio da bih voleo da igram za njega. Na kraju krajeva i kao igrač sam sličan onome što je on bio", priča Bane.









"Imam dosta godina i iskustva, svaki meč igram kao da je poslednjih. Neće biti lako, čeka nas žestoka borba za opstanak, ali nadam se da ćemo preživeti", optimista je nekadašnji kapiten Srbije.