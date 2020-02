Pričaj nemački da te cela Evrope razume!

Verovali ili ne, timovi iz Bundeslige imaju 100% učinak u prvim mečevima eliminacione faze Lige Evrope i Lige šampiona.



Pobedom Bajern Minhena u Londonu nad Čelsijem rezultatom 3:0, Nemci su zaokružili 6/6, pošto su prethodno u LŠ Borusija i RB Lajpcig pobedili PSŽ i Totenhem, a u LE - Leverkuzen - Porto 2:1, Ajntraht - Salcburg 4:1, Volfsburg - Malme 2:1.



To nije sve, jer treba istaći i način na koji su nemački timovi pobedili svoje rivale, a to se najviše odnosi na timove u Ligi šampiona.



Borusija je razbila daleko skuplji PSŽ, Julijan Nagelsman je održao čas fudbala Murinju, a o dominaciji Bajerna na "Bridžu" izlišno je i govoriti.



Kako stoje stvari, Nemci bi mogli da obeleže proleće u Evropi, u Ligi šampiona su pokazali da mogu i do polufinala, a Bajern i da je među kandidatima za trofej, i to veoma, veoma ozbiljan.







A ako Borusija izdrži u Parizu i prođe dalje, to će biti dodatni veliki podvig timova iz Bundeslige...