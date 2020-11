Priča o Zemanlandiji

U Srbiji će ga se setiti kao trenera Zvezde koji nije dugo potrajao, u Italiji kao „Čeha“, „Boema“, trenersku legendu koja je verovala da će lepota spasiti svet. Večiti neprijatelj Juventusa koga je jednom Anjeli, onaj kultni, Đani nazvao čovekom koji je ujeo ruku koja ga je hranila.



Jer, pred ruskim tenkovima, Zdenjek Zeman je pobegao kod ujaka Čestmira Vicpaleka nekadašnjeg igrača Juventusa, Parme i tada Palerma. U stvari, Zdenjek je bio na raspusti kada su Sovjeti umarširali u Prag, rešenje je bilo lako, ostati u Italiji. On nikada nije igrao fudbal, to jest odustao je već kao 16-godišnjak, kako bi se koncentrisao na odbojku i rukomet gde ga je čekala obećavajuća karijera. Igrao je i hokej, a po dolasku u Italiju, nije imao ideju čime bi mogao da se bavi. Ujak koji je sedamdesetih odveo Juventus do dva skudeta ga je ohrabrio da studira sportsku medicinu u Palermu. Zeman je bio asistent u manjim klubovima u glavnom gradu Sicilije, a onda je počeo da trenira Palermove klince do 12 godina.



Izašao je iz čuvene trenerske škole u Koverćanu kao profesionalni trener 1979. u toj generaciji je bio i poslednji veliki fudbalski inovator prošlog veka, takođe bez profesionalnog iskustva u fudbalu Arigo Saki.





Njih dvojica nisu mogli biti drugačiji, Zeman je čvrsto verovao da rezultat 0:0 ne znači ništa i da je bolje da izgubiš sa 5:4. U tadašnjoj Italiji to je bila jeres, pa je i dalje radio sa klincima dok mu sicilijanski tim Likata nije pružio šansu sredinom osamdesetih. Zeman ih je uveo u treću ligu, Seriju C1, dali su blizu dva gola po meču jedne sezone, igrali „divlji“ fudbal, ali u takmičenju gde odlučuje najčešće jedan gol, Likata je dominirala. Osim napadačkog pristupa, Zeman je tada pokazao još jednu osobinu koje se držao tokom čitave karijere, obožavao je da u vatru baca mlade igrače.



Uspeh mu je doneo poziv Fođe, ali je igrom slučaja i ne kompletiravši prvu sezonu stigao u Parmu, koja je morala da zameni njegovog „klasića“ Sakija. Arigo je oduševio Berluskonija, tukao Milan u kupu, i preuzeo kormilo „Rosonera“. Zeman je u Ređo Emiliji potrajao samo sedam kola, vratio se na jug, sa Mesinom dao najviše golova u drugoj ligi i ponovo otišao u Fođu.Tu počinju godine velikog uspeha. Provincijalku kakav je ovaj klub, pretvorio je u lepoticu, a Zemanlandija je tih godina bio naziv za ceo region ove oblasti u pokrajini Pulja. Forsirajući 4-3-3. Čeh koji je jednom rekao da se u Italiji plaše da izgube i da je to daleko od njegovog mentaliteta je sa timom izborio Seriju A, tim je postigao 67 golova, 14 više od Udinezea. Sledeće godine, kao strano telo u defanzivnoj ligi su izborili opstanak, Fođa je u debitantskoj godini završila kao deveta na tabeli, malo čudo iz Pulje predvođeno trenerom vizionarom i triom Sinjori-Ćićo Bajano-Rambaudi. Postigli su 58 golova, jedino je bio efikasniji Milan. Ali sa druge strane golman Frančesko Manćini je savladan čak 56 puta. Ekipi je tri boda falilo da se domogne Evrope, odnosno sedmog mesta. Od stranaca stariji će se setiti dvojice Rusa, Kolivanova i Šalimova, treći stranac je bio Dan Petresku. Poslednjeg dana sezone, na stadionu „Pino Zakerija“ je gostovao šampion, strašni Milan.Neko bi pomislio da će Zeman odstupiti od svojih principa, ali se to nije dogodilo. Upravo je poraz od 8:2 definisao njegovu karijeru, lepi porazi i brutalni rezultati. Fođa je tog 24. maja 1992. vodila sa 2:1 na poluvremenu, Bepe Sinjori i Ćićo Bajano su pogodili mrežu Sebe Rosija. Taj, Kapelov Milan je imao osam bodova prednosti nad Juventusom (i dalje se za pobedu dobijalo dva boda), poslednjeg dana sezone svakako nisu želeli da pokvare savršeni niz. Desilo se čudo, Fođa je u drugom poluvremenu nastavila da napada kao da gubi i do kraja primila osam golova. Gulit, Van Basten (te godine je dao 25 golova u ligi), Dijego Fuser, Simeone su se utrkivali ko će pogoditi mrežu rivala. Publika je bila zbunjena, katastrofom u drugom poluvremenu, ali Zeman je dokazao da neće nikada ustuknuti.Zeman je uvek optuživao druge trenere da vode računa samo o sebi, ne pokušavajući da unaprede igrače. Njegovi metodi rada, naporan trening (neke detalje je preuzimao iz hokeja) su uvek izazivali rasprave.„Niko nikada nije umro posle mog treninga“, lakonski je konstatovao sa neizbežnom cigaretom u usnama.„On ne može da uspe, ako ne stvori svoj mikrosvet“, rekao je Bepe Sinjori u dokumentartnom filmu „Zemanlandija“ krajem prošle decenije.„Igrači moraju da ga slede, da se okupe oko njegovih ideja, taktički i psihološki. Zbog toga on uvek uspeva sa klincima i gotovo nikada sa već afirmisanim fudbalerima“, rekao je legendarni napadač.Golman Manćini je prvu šansu dobio kao 20-godišnjak kod Zemana krajem osamdesetih, on je bio preteča Gvardiolinih golmana poput Valdeša, ili Nojera, proaktivnih, čuvara mreže koji su igrali fudbal. Njegovi štoperi Padalino, Matrekamo su dobili priliku kao klinci, u Italiji je to bilo nepomljivo, par golobradih štopera. Ali svi koje je Zeman gurao u vatru su završili u većim klubovima, on je otišao u Lacio 1994. tamo su bili i Rambaudi i Sinjori, Tamo je gurnuo i Alesandra Nestu u prvi tim, odmah je uočio da je klinac jak na lopti.Zeman je inače u Fođi sledeće godine završio u donjem domu, nisu bli tako efikasni, otišao je i Sinjori kako bi postao najbolji strelac prvenstva, ali su 1993. ponovo bili deveti, ovoga puta je klub promovisao Holanđanina Brajana Roja kao najboljeg strelca par godina. Kada je Zeman napustio Fođu i otišao u Lacio, već te sezone su ispali iz lige.On se i treći put vratio u grad početkom 2010. ali to nije bio isti Zeman, niti ista Fođa, bili su šesti u trećoj ligi, to je njegov prvi klub posle Zvezde. Ali je pod njim Lorenco Insinje dao te godine 26 golova, Marko Sau 20. U Peskari je sledeće godine osvojio Seriju B, a Ćiro Imobile je dao 28 golova.Na kraju, kada se sabere, rimski klubovi su bili njegov najveći domet, ali je ostala mantra o lepom fudbalu.„Nema ničeg nečasnog u tome da budete poslednji, ako ste to uradili sa dostojanstvom“.I ništa bolje od toga ne opisuje Zemana...