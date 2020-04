Priča o Robiju i Antiću, od Madrida do Ovijeda

"Katastrofa... Nastavljaju da dolaze loše vesti. Koronavirus, zemljotres u Zagrebu, ode i veliki trener i čovek Radomir Antić. Rastužio sam se, za mene je vest o smrti predstavljala šok, jer nisam znao da boluje. Žao mi je, izražavam saučešće porodici", izjavio je Prosinečki za



Antić je svojevremeno, 1991. godine, odlučio da dovede Roberta Prosinečkog u Real Madrid, ali su zapravo u tandemu najviše blistali u Ovijedu.



"Antić je već bio trener Reala kad sam došao, doveo me je kasnije u Ovijedo. Zaslužuje sve počasti sa ljudske i profesionalne strane. Malo je onih koji su trenirali dva najveća kluba u Španiji, u Atletiku je ostavio fantastično delo, da ne nabrajam šta je još uradio u karijeri. Svima nam je žao i teško kad odlaze takvi ljudi", istakao je Prosinečki.



U Madridu stvari nisu išle kako treba, najpre se Prosinečki povredio, nije mnogo igrao, ali je makar postigao jedan od značajnijih pogodaka, u "El klasiku", u remiju 1:1.



"Bio je to moj prvi gol u šampionatu Španije, iz slobodnog udarca. Vodili smo 1:0, završeno je 1:1, Kuman je izjednačio iz penala. Na polovini sezone Antića su smenili, kad smo imali prednost na tabeli od sedam-osam bodova. Bio je to katastrofalan potez, ostali smo bez titule u poslednjem kolu. Siguran sam da bismo osvojili trofej da je Radomir ostao na klupi", prisetio se Hrvat.

Baš kao i Veljko Paunović, tako se i Robert Prosinečki, emotivno oprostio od Radomira Antića.izjavio je Prosinečki za Žurnal Antić je svojevremeno, 1991. godine, odlučio da dovede Roberta Prosinečkog u Real Madrid, ali su zapravo u tandemu najviše blistali u Ovijedu.istakao je Prosinečki.U Madridu stvari nisu išle kako treba, najpre se Prosinečki povredio, nije mnogo igrao, ali je makar postigao jedan od značajnijih pogodaka, u "El klasiku", u remiju 1:1.", prisetio se Hrvat.







Antić je otišao, Robi ostao još dve sezone u Madridu, bio je standardan, ali je onda klub odlučio da ga se odrekne. Antić ga je dočekao raširenih ruku u Ovijedu, bila je to 1994. godina.



"Preporodio me je u Ovijedu! Bila je to moja najbolja sezona u Španiji, igrao sam kod Antića tako da me je zvala Barselona. Bio je trener koji je imao izuzetnu moć zapažanja i taktike. Ostao mi je u najlepšem sećanju i kao stručnjak i čovek", naglasio je Prosinečki i za kraj dodao da je naslovnica Marke sa natpisom "Volimo te Radomire", najbolje opisala njegovu veličinu.



"Zna se da je Marka među najcenjenijim novinama na svetu, uz Gazetu, Lekip... Zaslužio je to, ostavio dubok trag. U tužnim trenucima, kad je neko umro, kao svedočanstvo velikog dela ostaju takve stvari", zaključio je Prosinečki.