Priča koja ne stari, kako se Klop zaljubio u prvi pogled u svoje najbolje pojačanje ikada?

Jirgen Klop je završio verovatno jedan od najboljih poslova u karijeri, kada je leta 2017. godine doveo Mohameda Salaha iz Rome za samo 40 miliona evra.



Salah je do sada odigrao 144 utakmice, postigao je 91 gol i dodao 37 asistencija, praktično, nema meča na kom ne uradi barem "nešto".



Klop se priseća kako je prvi put ostao šokiran kada je predvodio Borusiju Dortmund protiv Bazela u Ligi šampiona. Ovu priču je već ispričao, ali ju je sada tokom karantina ponovio, a sve je počelo još pre šest godina.



"Mnogi igrači su podbacili u Čelsiju, Kevin De Brujne je bio još jedan dokaz u nizu. Što se Salaha tiče, svi su ga ignorisali zbog toga što je uradio u Čelsiju. Ali, kada je bio u Bazelu, igrali smo protiv njega i nismo imali pojma ko je. Ostao sam zapanjen i pomislio "da li me neko zaj***va?", bio je neverovatan. U tom trenutku nisam krenuo po njega, jer je već sve dogovorio sa Čelsijem. Onda se on mučio u Čelsiju, pošto je bilo prerano za njegov veliki korak u karijeri. Potom je otišao u Fiorentinu, pa u Romu i pokazao kakav je igrač", priseća se Klop.



Salah je u Čelsi došao kod Žozea Murinja, ali je odigrao samo 19 utakmica, postigao dva gola i dodao četiri asistencije.



"Pravo pitanje je kako nisu videli njegov potencijal? bio je izuzetno brz, već je posedovao iskustvo, igrao je veliki broj mečeva, davao je golove, stvarao prilike. Uradio je toliko toga i za Egipat na Kupu afričkih nacija", prisetio se Klop.





Klop i Salah su zajedno igrali dva finala Lige šampiona, u drugom su pobedili Totenhem rezultatom 2:0, Egipćanin je dao prvi gol iz penala, a sada su na pravom putu da osvoje Premijer ligu, koju na Enfildu čekaju 30 godina.







Priznaćete da je Klop doveo brojne odlične igrače, kao što su Sadio Mane, Virdžil van Dajk i Alison Beker, ali je Salah po mišljenju mnogih njegov najbolji posao. Poređenja radi, istog leta, PSŽ je platio Nejmara 222 miliona evra, pet i po puta više nego što je Liverpul Salaha...