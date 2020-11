Priča godine, Tomas Tuhel, pa ovo je NAJNEVEROVATNIJI način da dobiješ otkaz!

Neverovatna priča, ali je po tvrdnji "Frans Futbala" istinita.



Tomas Tuhel nema broj Leonarda, direktora, u telefonu. Naime, ovo je šaljivi prikaz situacije zbog koje je Nemac dobio otkaz u Dortmundu.



Godinama se pričalo da je neslaganje sa klubom oko pojačanja, plus prodaja Dembelea naterala Tuhela da ode, ali on je dobio otkaz i godinu dana kasnije preuzeo je PSŽ.



Ali, šta se u stvari dogodilo.



Naime, Tuhel je poslao SMS svom sekretaru Olaf Meinkingu, ili mislio je da je poslao, ali je poruka otišla na adresu Mihaela Corka, direktora.



U čemu je problem?



Sadržina poruke su bile kritike i uvredljivi komentari na račun direktora i onoga što je učinjeno u prelaznom roku. Jasno, kada se to desilo, Tuhelu je sudbina bila potpisana, izgubio je posao u roku od par dana, posle osvojenog kupa.







Zbog toga sada, tvrdi francuski listi nema broj Leonarda u telefonu. Naravno, ovo nije provereno, mada je jasno da u eventualnoj poruci kome bi uputio nekom drugom, ne bi bilo baš pohvalnih stvari o Brazilcu. Jer njih dvojica se ne vole, da je samo do Leonarda, Tuhel bi i pored finala Lige šampiona spakovao kofere, ali Al-Kelaifi po nalogu iz Dohe balansira. Ipak, ako Nemac ispadne iz Lige šampiona ove jeseni, ništa ga neće spasiti, biće smenjen, to je sasvim sigurno, a onda će Alegri ili eventualno Tijago Mota biti postavljeni za trenera.







Tuhel ima ugovor do kraja sezone i nije mu ponuđen novi, što dovoljno govori kakve su njegove pozicije u klubu.