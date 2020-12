Priča godine - Kako je četvrti štoper Barselone B, postao novi heroj na Kamp Nou?

Kada se povredio Đerar Pike, a Barselona prethodno ostala praznih šaka u pregovorima oko Erika Garsije, i spala na Umtitija sa jednim kolenom i Klemena Lenglea, verovalo se da je to to od sezone Katalonaca.



Onda se pojavio jedan momak koji je na najbolji mogući način iskoristio svojih pet minuta.



Oskar Mingeza je jedan od igrača o kome se posebno priča ove nedelje u Kataloniji. Debitovao je u Kijevu u Ligi šampiona, potom odmah dobio šansu na naredna dva meča i postao standardan.



U sredu protiv Real Sosijedada prvi put je zaigrao sa svojim parnjakom iz Barselone B, Ronaldom Arauhom. Ipak, njih dvojica u tandemu nisu igrali mnogo kod Garsije Pimiente, pošto su u Barseloni B zajedno ubeležili 11 nastupa, uz skor 7-3-1.



Verovali ili ne, Oskar Mingeza je tokom 2020. godine bio u drugom planu, preciznije četvrti štoper, pošto su ispred njega bili Arauho, Kuena i Čumi. Kuenka je otišao u Viljareal, koji ga je odmah prosledio u Almeriju, pa je Oskar čekao šansu. Čak je letos stigao i Ramos Mingo iz Boke Juniors, ali se i on povredio.









Ubrzo se povredio Arauho, pa je dobio šansu i u Barseloni B, ali i kod Ronalda Kumana, usled pomenutih povreda Đerara Pikea i očajnog stanja Samjuela Umtitija.



U sredu je odigrao briljantan meč protiv Sosijedada u tandemu sa Arauhom, i svi veruju da zaslužuje da bude starter uz Urugvajca i u subotu protiv Valensije, jer je Lengle i dalje mislima u porazu od Bajern Minhena i čitave jeseni igra kao na tom meču.



Za kraj, jedna posebna zanimljivost - Oskar je rođeni Katalonac, prošao je sve uzraste u mlađim kategorijama La Masije, u koju je stigao kao sedmogodišnjak.



Ima 21 godinu i već je ostvario svoj san. I tek treba da ga ostvari do kraja. I nema lepšeg nego da igra u tandemu sa Arauhom, još jednim momkom koji je stigao kao tinejdžer na Kamp Nou.







Ono što je najvažnije, Barsa ne sme da dopusti da ostane bez njega, Oskar ima ugovor do juna 2021. godine, ali se on automatski produžava do 2023. ako postane prvotimac, odnosno član Kumanove ekipe.