Priča dana - Želeo u penziju, sada mu se smeši transfer u Junajted!

Daglas Košta je danas otkrio da je u jednom trenutku ozbiljno razmišljao o penziji, ali bi ovog leta sve moglo da se preokrene u njegovu korist.



Brazilac je imao hroničnih problema sa povredama, koje su ga navele da razmišlja o prevremenoj penziji.



"Bilo je trenutaka kada sam se zapitao da li mogu i dalje da igram. Vratio bih se na teren posle povrede i doživeo bih opet novu. Onda bih pogledao neku utakmicu na TV i shvatio bih da je fudbal i dalje moja najveća strast i da ne mogu bez njega, da mogu da igram na najvišem nivou. To me je održavalo u životu. Novac je tu potpuno nebitan, samo da je važno igrati fudbal. Moj glavni cilj je da budem srećan i da uživan na terenu", rekao je Daglas Košta.



On kaže da je zbog povreda prolazio kroz težak period, naročito i kada je slušao da su ga sputale da ispuni potencijal.



"Ljudi su govorili "Daglas ima potencijal da postane najbolji na svetu, ali su ga povrede sprečile u tome". To me je ubijalo. Imao sam potencijal da budem top igrač, ali neke stvari nisu do mene. Svaki put kada bih se povredio pitao sam sebe gde sam sada pogrešio. Pitao sam se zašto ne mogu da igram u kontinuitetu. To me je zaista povređivalo još više. Tražio sam pomoć, pronašao sam čoveka koji je radio sa mnom da prebrodim težak period. On nije bio klasičan psiholog, ali je umeo da mi objasni sve, čak smo išli do toga kako detinjstvo može da utiče na čitav vaš život", zaključio je Daglas Košta.



Ono što je posebno zanimljivo, Brazilca mediji šalju u Mančester Junajted, kao deo trampe za Pola Pogbu.



U karijeri je igrao za Šahtjor i Bajern pre dolaska u Juventus, ako ode u Junajted, to je zaista karijera iz snova.