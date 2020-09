Previd Jovanovića - Da li je "svetac" heroj ili varalica?

Sinoć smo imali prilike da gledamo utakmicu Island - Engleska . "Gordi Albion" je bio veliki favorit, ali do gola dolaze tek u 90. minutu posle penala Sterlinga.Par minuta posle toga naš arbitar Srđan Jovanović dosuđuje još jedan penal, ovog puta za domaćina, ali Bjarnason promašuje ceo gol.Ono što je većini na utakmici promaklo, uključujući i našeg arbitra, jeste potez Varda-Prauza. Igrač Sautemptona je iskoristio nedostatak pažnje i dobrano iskopao oko bele tačke što je verovatno zasmetalo i Bjarnasonu.Roj Kin je ovo nazvao 'varanjem, Jan Rajt sa druge strane pozdravlja ovaj potez Englez, sviđao mu se "đavolak" u Vard-Prauzu. Obično se ovakav potez sankcioniše, Islanđani će imati šta da kažu na račun suđenja Jovanovića.

Roy Keane is not happy at James Ward-Prowse's penalty shithousery 👀pic.twitter.com/CcKvbwyQpk