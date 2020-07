Nakon što je saopšteno da će uskoro nove ugovore potpisati Hakan Čalhanoglu i Zlatan Ibrahimović, iz Milana stižu informacije da je i Đanluiđi Donaruma spreman da produži svoj ugovor.



Donaruma ima ugovor do 2021. godine, ali da ima i klauzulu po kojoj može da ga produži do juna 2023. što sada želi da učini.



Donarumini uslovi bi ostali isti, plata od šest miliona evra godišnje i dodatna dva miliona bonusa ukoliko Milan do 2023. osvoji Skudeto.



Donaruma je nezamenjiv na golu, ove sezone je branio na 34 utakmice u Seriji A, a 12 puta je svoju mrežu ostavio netaknutnom.



Očekuje se da i on, kao i Ibrahimović i Čalhanoglu, svoje ugovore potpišu u narednim nedeljama.