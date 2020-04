Preokret na pomolu, šokantan potpis Obamejanga?

Nedeljama već engleski mediji bruje o odlasku kapitena Arsenala Pjer-Emerika Obamejanga iz kluba."Tobdžije" će biti primorane da prodaju, međutim sada je pojavila mogućnost za veliki obrt kada je u pitanju napadača iz Gabona.Sport prenosi da bi Obamejang mogao da prouži ugovor sa Arsenalom.Napadač ima 30 godina i važeći ugovor do leta 2021. godine, londonski klub je navodno istakao cenu od 60 miliona evra, no čini se da je napravljena finansijska konstrukcija za ostanak ponajboljeg igrača u timu.Zainteresovanih klubova ima širom Evrope, od najjačih engleskih klubova preko Barselone, Intera ...Ipak, čini se da ni fudbaler neće forsirati odlazak iz sredine u kojoj je došao do kapitenske trake, a sve bi trebalo biti jasnije predstojećeg leta.