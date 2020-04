Preokret i konačna odluka oko Luke Modrića!

Luka Modrić NEĆE napustiti Real Madrid ovog leta, iako brojni mediji već nedeljama pišu o tome i traže mu zamene.



Ipak, madridski As je svojim današnjim člankom razrešio sve dileme - Modrić je siguran u klubu do isteka svog ugovora, odnosno juna 2021. godine.







Nije isključeno i da je cela novonastala situacija usled pandemije imala uticaj na ovakav rasplet, jer klubovi neće imati novca za velike transfere i timovi se neće lako odricati svojih najjačih snaga.





Zinedin Zidan ne želi da se odrekne iskusnog veziste, ali ga je sa Fedeom Valverdeom već pripremao za povremenu ulogu sa klupe, no i Luka je svestan da je možda tako i najbolje.



Modrić je ove sezone deveti igrač Reala po broju minuta, ispred su trojica veznih - Kasemiro, Kros i Valverde, tako da je Hrvat donekle svestan da će imati ulogu iz drugog plana.



On takođe ne želi da napusti klub, neće biti klasičan rezervista, uostalom, i ove sezone je već "nakupio" 1.904 minuta na terenu, što nije nikako malo.



Spekulisalo se da bi mu ta minutaža bila smanjena dolaskom Martina Odegarda, koji se vraća iz Real Sosijedada, ali Hrvat je omiljeni igrač Zidana, koji mu sprema posebnu ulogu i dovoljnu minutažu.



Modrić je u Real stigao leta 2012. godine iz Totenhema, odigrao je 333 utakmice, dao je 22 gola i dodao 57 asistencija, ali ono što je zapravo uradio za tim je nevidljivo statistikom.



Dakle, dileme nema, Modrić i Real ne žele da se rastanu i sarađivaće do juna 2021. godine.