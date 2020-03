Bivši selektor fudbalske reprezentacije Francuske Mišel Idalgo preminuo je danas u 87. godini.



Idalgo je na klupi Francuske bio od 1976. do 1984. godine.



On je 1984. predvodio Francusku do prve velike titule, titule prvaka Evrope.



Dve godine ranije je s nacionalnim timom stigao i do polufinala Svetskog prvenstva kada je poražen od Zapadne Nemačke.



Idalgo je na klup Francuske bio na 75 utakmica.



Tokom igračkih dana nastupao je za Avr, Rems i Monako.