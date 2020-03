Premijerka Srbije prozvala "fudbalera milionera", mediji već znaju ko je!

Premijerka Srbije Ana Brnabić je sinoć istakla primer fudbalera koji je došao iz inostranstva i koji će biti konktaktiran od strane policije.





"Videli ste svi primere naših fudbalera koji dolaze iz inostranstva, gde imaju milionske ugovore, koji dolaze ovde, a nisu u samoizolaciji i to je nešto sa čime će se suočavati naši organi", istakla je premijerka.



Nakon toga krenule su spekulacije, a nekoliko medija u Srbiji cilja na Luku Jovića.



Fudbaler Real Madrida je u Srbiji gde je došao zbog proslave 29. rođendana njegove devojke Sofije Milošević.



"Informer" je još juče obavestio javnost da je Jović pobegao u Srbiju, a "Kurir" danas piše da je on malim privatnim avionom ušao u Srbiju.



Mnogi hrvatski mediji su preneli ovu informaciju, a ovaj fudbaler bi mogao da dobije i kaznu zatvora u slučaju da je prekršio meru koju je donela Republika Srbija, a to je samoizolacija u slučaju dolaska iz mesta koja su žarišta korona virusa, kao što je Madrid.