Premijer liga u strahu, šta je najgori scenario?

Posle jučerašnjeg sastanka klubova PL, određen je provizorni datum, 30. april za nastavak šampionata. Nisu donešene nikakve konačne odluke, što se vezuje za činjenicu da niko ne veruje da će se steći uslovi za bezbedno igranje mečeva. Ono što je sigurno je da će, i ako se bude igralo, biti igrano bez navijača, odnosno zbog televizije.



Jer, PL rizikuje blizu milijardu evra koje bi trebalo da podele klubovi, ako mečeve ne budu odigrani.



Ono što je problem je neizvesnost. Naime, prema tome kako se situaciji odvija, neke prognoze pokazuju da bi i naredna sezona mogla da počne bez navijača.



U Engleskoj je većina ogorčena, kao i kod nas, jer jedan deo stanovništva ne poštuje preporuke, pabovi su puni, to će dodatno produžiti epidemiju.



Klubovi imaju problem, bez prihoda, pogotovo u nižim ligama ne mogu da isplate plate, plus videćemo kako će igrači reagovati na to da im primanja budu smanjene. Oko 50 miliona funti je fond koji će biti podeljen klubovima u profesionalnim ligama kako bi olakšali situaciju, ali to nije dovoljno...