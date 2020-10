Premijer liga u strahu, šema pred krahom, humanitarne organizacije trljaju ruke!

Već danas bi moglo da dođe do promena. Stigle su brojke, one su užasne, plan da se naplaćuje blizu 15 funti navijačima za gledanje meča je propao.



Neki mečevi su imali baš zanemarljiv broj pretplatnika, a najgora je bila utakmica između Barnlija i VBA koja je završila 0:0 i bolje da su ljudi sačuvali novac.



Najveći klubovi bi danas trebalo da održe video konferenciju kako bi razgovarali o problemu. Biće prinuđeni da odstupe, odnosno da smanje cenu.



Jer, ukupno gledano, iako su neki mečevi poput recimo duela Arsenala i Lestera ili Njukasla i Junajteda imali dobar odziv to je daleko od očekivanja.



Sprovedeno istraživanje je pokazalo da su navijači revoltirani cenom TV prenosa, udruženja pristalica klubova su apelovala da cena bude smanjena, jer je blizu 15 funti po meči izazvalo pravi revolt.







Novac je otišao na pravu stranu.



Naime, navijači su spremni da pre novac upute u dobrotvorne svrhe, humanitarne organizacije su na dobitku, recimo akcija navijača Liverpula je donela oko 100 000 evra posle inicijative da umesto u za meč protiv Šefild Junajteda novac ode u dobrotvorne svrhe, oko 5000 navijača je podržalo akciju.









Vlasnik Njukasla Majkl Ešli je osudio iznudu od navijača i založio se da pretplata bude manja od 5 funti, odnosno da bude smanjena za dve trećine u odnosu na sadašnju.