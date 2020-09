Premijer liga – Nikad izjednačenije, bitka za svaku poziciju?

Nekako, start Premijer lige je gong da je leto završeno, stvari postaju ozbiljne, mada je sezona duže trajala zbog pandemije, koja je natkrila i ovu sledeću.







Nekompletna liga će početi duelom između Fulama, povratnika u ligu i pobednika najskuplje utakmice na svetu, baraža na Vembliju i dobro spakovanog Arsenala.



Arteta je dovođenjem par igrača, pre svega Vilijana, posle osvojenog kupa podigao lestvicu, odnosno očekivanja navijača, i dalje treba da reši pitanje veznog igrača, i dalje sanja Partija iz Atletika, ali „Guneri“ su bolji nego što su bili.







Drugo je pitanje da li bi to trebalo da bude dovoljno za top 4, ali generalno imaju čemu da se nadaju.













Liverpul je ostavio iza sebe druge u prašini, razlika je bila 23 boda, ali su restart odigrali rekreativno. Brine to što osim Cimikasa iz Olimpijakosa nisu doveli nikoga, američki vlasnici su zatvorili kesu, i dalje se pominje Tijago Alkantara ako ode Đini Vajnaldum u Barselonu, a Klop nije reagovao kada je napad u pitanju, ali ni štoperi.







Neki smatraju da će proći kao Gvardiola prošle sezone, kada je ostao samo sa Laportom, ostatak štoperske linije je ili bio povređen, ili bolje da jeste, kako su igrali.







Sada Klop ima Gomeza i Matipa koji su skloni povredama, pa se pravi partner Van Dajku i ne nazire. Takođe, imao je sreće prethodne dve godine, trio Mane-Salah-Firmino se sačuvao od povreda, igrači koji su alternative nisu dovoljno dobri za Liverpul, makar u glavnim ulogama. Nije ni prodao Grujića, Vilsona, Šaćirija jer kao što Redsi nemaju novca, tako ni drugi nemaju da kupe njihove igrače.







Pep se naučio pameti, stigao je Ake, na putu je Kulibali, on će rešiti problem sa štoperima onako kako je jedino moguće, velikim novce. Doveo je i Ferana Toresa, nadu koja bi u dogledno vreme trebalo da predstavlja zamenu za bivšeg kapitena Silvu, a priča se da bi mogao da zaokruži prelazni rok nekim velikim pojačanjem poput Lautara Martineza. Velika letnja saga oko Mesija je završena neuspehom ili možda odložena za sledeću sezonu, svejedno, Siti ima novca da u poslednje tri nedelje kupi, osim Kulibalija još jednu veliku zvezdu.



Time bi se u trošenju približili Čelsiju koji je kupovao nemilice, od Zijeha, preko Vernera, Haverca, Čilvela doveden je i Malang Sar iz Nice, kao i Tijago Silva, dva sjajna slobodna agenta. Odbrana i napad su rešeni, čini se da nemaju slabih pozicija, klinci koje je Lampard lansirao su stariji i iskusniji godinu dana, sada slede prodaje, čeka se i rival za Kepu kojim menadžer nije zadovoljan. Ovoliko poverenje u Lampsa od strane Abramoviča je jasno oročeno borbom za titulu, više nije dovoljan plasman u Ligu šampiona, ali „Plavcima“ će biti potrebno vreme.













Junajted je kupio van de Beka, no Solskjer traži još najmanje dva ili tri pojačanja. Izgleda da će platiti 120 miliona za Džejdona Sanča, merkaju Upamekana, štopera Lajpciga kao i Reguljona, levog beka Reala. Dok na zimu ne ode Igalo, neće kupovati napadača, tim je pokazao veliki napredak na planu igre, mladi igrači su sazreli, stariji se poput Matića potvrdili, imaju fizionomiju, ali bez još jedno 200 potrošenih miliona ne mogu da se trkaju sa Liverpulom, Sitijem i Čelsijem, to je jasno kao dan.



Videćemo i drugu sezonu Murinja, onu čuvenu, koja se, tako se barem nadaju u Totenhemu završava trofejima. Jer, trofej nisu osvojili od 2008. i zbog toga je Murinjo doveden.







Budžet je bio mali, kupio je Hojberga iz Sautemptona, Mendeš mu je doveo Doertija iz „svojih“ Vulvsa, našao je u Džou Hartu rezervnog golmana. I dalje je „kratak“ u špicu, traži zamenu za Kejna, guraće Sesenjona na levom beku, hteo bi još jednog štopera, ali predsednik Livi ne želi da menja najskuplje pojačanje u istoriji kluba, Ndombelea za Škrinjara iz Intera. Francuz i Murinjo se ne vole, pa neće biti čudno ako do prve nedelje oktobra sugestivni Portugalac ubedi škrtog predsednika da ipak proda nekadašnjeg igrača Liona i da mu više sredstava za nove igrače.









Lester je izgubio Čilvela, ostali su bez Lige šampiona, ali je stigao Timoti Kastanj za 21 miliona iz Atalante. To sigurno nije sve, Rodžers će kupiti i levog beka i napadača, iako je Vardi produžio ugovor. Vulvsi su doveli Marsala iz Liona koji je bio sjajan u Ligi šampiona, „novi Ronaldo“ Fabio Silva je plaćen 40 miliona evra, ali to je Mendešova „šema“. Zadržali su i Traorea i Raula Himeneza, neće biti čudo ako se „Vukovi“ uz još neko pojačanje umešaju u borbu za top 5.



Evropu sanja i Anćelotijev Everton koji je ponovo zavukao ruku u kasu, stigli su Alan i Džejms Rodrigez iz Reala, sigurno će biti još novih lica, novac nije problem, ali neće biti ni popusta za slavnog trenera.



Sautempton je odigrao dobru sezonu oni se nadaju sredini tabele, Šon Dajš je navodno nezadovoljan manjkom transfer sredstava u Barnliju, ali on uvek izvuče najbolje iz tima. Šefild Junajted će teško ponoviti herojstva iz prošle godine, Njukaslu je propao posao sa Saudijcima oko kupovine kluba. Palas se oporavlja od lošeg restarta, Brajton, Vest Hem, Aston Vila su nestabilni, mada „Galebovi“ imaju po imenima slabiji tim, ali bolje rezultate.



Vratili su se Fulam i Bilićev VBA, najveća nova vrednost su veliki Lids i „El Loko“ Bijelsa kome ćemo posvetiti veliki prostor u ovom izdanju časopisa, jer argentinski trener to itekako zaslužuje.



Poslednjih godina dva od tri kluba su ispadala odmah natrag u Čempionšip, ali sada je Fulam bogatiji za iskustvo od pre dve godine, VBA je iskusan, a Lids uz Bijelsu ima dovoljno sredstava da se pojača.



Biće praktično rat za apsolutno svaku poziciju na tabeli, a čini se da liga odavno nije bila izjednačenija. Ljubitelji najboljeg fudbala na svetu ne mogu da dočekaju da počne.