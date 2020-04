Premijer liga NEĆE biti nastavljena, ima gomila razloga?!

Problema koliko hoćete za nastavak Premijer lige.



Biće problema da se nastavi ovo takmičenje, o tome je pisao "Gardijan", jedan od najpoznatijih medija u Engleskoj.



Premijer liga je suspendovana, niko ne nagoveštava kada bi mogla da se nastavi, a sastanak klubova je doneo nešto što su mnogi očekivali - postoje klubovi koji nisu sigurni u nastavak sve zbog bezbednosti igrača i trenera.



Novinari "Gardijana" su razgovarali sa predstavnicima klubova koji nisu za nastavak takmičenja i došli su do nekih saznanja.



Liga ima plan za nastavak koji se tiče bezbednosti igrača, on se sastoji iz testova na koronavirus za svakog igrača i igranje iza zatvorenih kapija za navijače. Igralo bi se od juna, što bi dovelo do toga da se igra tri puta nedeljno.



Zbog toga su pojedini klubovi nezadovoljni. Oni koji nisu u velikoj šestorki će imati problema sa finansijama, moraće da produže ugovore igračima kojima ističu isti, što će značiti i manjak u kasi zbog plata koje će morati da im isplate. Sa druge strane, ukoliko ih ne ostave u timu što će imati za opciju, imaće manje šanse da dostignu svoje ciljeve.









Nije to sve, postoji i jedan neimenovani klub koji je naveo prosek godina prvog tima kao nedostatak ukoliko bi se igralo tri puta nedeljno, stariji igrači imaju problema da se priviknu na takav ritam.



Postoji mnogo problema, rešenje se ne nazire tako lako za Premijer ligu, a dosta toga ćemo saznati sutra kada je sastanak UEFA gde će pojedine članice tražiti odlaganje takmičenja.