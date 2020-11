Prelep pogled na tabelu Čempionšipa, Ivićev Votford odmah iza Paunovića!

Vladimir Ivić i Veljko Paunović su treneri u koje su engleski drugoligaši imali dosta poverenja i ono im se isplatilo, makar za sada.



Reding je prvi sa 22 boda nakon 11 kola, a Votford je drugi sa bodom manje.



Ekipa Votforda koju predvodi Vladimir Ivić je stigla do 6. pobede u Čempionšipu ove sezone i to u veoma teškom meču protiv Koventrija sa 3:2 (0:0).



Gledali smo jako čudan meč, prvo poluvreme praktično bez velikih šansi, gosti nisu uputili niti jedan udarac u okvir za razliku od Votforda koji je jednom pogodio okvir gola.



Ipak, u nastavku pet golova. Grej je doveo Votford u prednost, da bi gosti do preokreta došli za samo dva minuta utakmice.



Hamer i Voker su pogodili u 63. i 64. minutu utakmice, ali njihova radost nije mnogo trajala pošto je Votford odmah izjednačio u 66. minutu preko Trost-Ekonga.



Konačnih 3:2 postavlja Ismaila Sar u 83. minutu utakmice.





