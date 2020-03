Prekinuto suđenje povodom prevara u organizaciji SP 2006!

Suđenje se održava u mestu Belincona u Švajcarskoj, blizu granice sa Italijom u kojoj je epidemija koronavirusa.



Prvi dan suđenja posle petogodišnje istrage zbog korupcije je bilo zatvoreno za javnost, a trebalo bi da se nastavi u sredu i da traje tri nedelje.



Optuženi Teo Cvanciger, Horst Šmit i Vofgang Nirsbah su bili članovi organizacionog odbora Svetskog prvenstva koje je 2006. održano u Nemačkoj, a koji je vodila fudbalska legenda Franc Bekenbauer.



Četvrti optuženi, bivši generalni sekretar Svetske fudbalske federacije (FIFA) Urs Linsi je bio na sudu.



Svi oni su negirali optužbe, koje se odnose na uplatu od 6,7 miliona evra koju je Fudbalski savez Nemačke prosledio u FIFA.



Bekenbauer je takodje bio osumnjičen, ali švajcarski federalni tužioci prošlog avgusta nisu ga optužili zbog zdravstvenih razloga. On bi trebalo da svedoči na suđenju bivšim kolegama.



Među svedocima je i bivši predsednik FIFA Sep Blater.



Spornih 6,7 miliona evra se odnosi na navodne lažne tvrdnje da je to bio doprinos za ceremoniju otvaranja turnira turnira.



Švajcarski tužioci tvrde da je uplata izvršena 2005. bila zapravo izmirenje zajma koje je Bekenbauer prihvatio tri godine ranije od direktora Adidasa Roberta Luis-Drejfusa.



Luis-Drejfus je umro 2009.



Novac je završio na računu posrednika FIFA Mohameda Bin Hamana za koga tužioci tvrde da ne mogu da ga ispitaju.



Tužioci moraju da reše slučaj do kraja aprila kako on ne bi zastario.