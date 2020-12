Prekardašio - Dembele je definitivno Barsin nerešiv problem!

Osman Dembele je opet povređen i verovatno je glavni krivac za to.



Jedan od pouzdanijih španskih novinara, Havi Migel, otkrio je danas u svom članku za As da je Dembele ponovio istu grešku - nije prijavio nelagodu u mišiću, što se kasnije ispostavilo kao pogrešan potez.



Naime, lekarski tim Katalonaca je strogo naredio Dembeleu da prijavi ako oseti i najmanju nelagodu u zadnjoj loži, jer je istu povredio više puta od dolaska u Barselonu.



Dembele je bol osetio već u 50. minutu, tek što je ušao u igru na poluvremenu, ali do kraja meča nije ništa prijavio, i tako verovatno uticao na pogorašnje povrede.



Havi Migel isto naglašava da je glavni Dembeleov problem što ne poznaje svoje telo i da je ovim to dokazao po ko zna koji put, te da je to razlog učestalih povreda istog mišića.



Dembele će ovaj put dobro proći, vraća se početkom januara, ali izgleda da je samo pitanje do kada će igrati i kada će ponovo napraviti istu grešku.







Francuz je u Barselonu stigao leta 2017. godine umesto Nejmara za 105+40 miliona evra, a do sada nije uspeo da spoji duže od tri meseca bez povrede...