Predviđanja, Klop napušta "Enfild" zarad povratka u Bundesligu?

Liverpul se sprema za nastavak PL. "Redsima" do istorijske titule čekane 30 godina matematički treba još šest bodova, ili ukoliko bude neuspeha u duelima sa Evertonom i Palasom po povratku na teren dovoljna je i pobeda nad Sitijem 2. jula za veliko slavlje.



Klub će u narednom periodu štedeti, korona virus je dobrano oštetila finansijske ambicije kluba sa "Enfilda". To se posebno demonstriralo po neuspehu oko transfer Vernera.



Klop je klub preuzeo 2015. godine, Stiv MekManaman predviđa i skori povratak nemačkog trenera u svoju zemlju i to na klupu Bajern Minhena.



"Verujem da obožava Liverpul i Premijer ligu. Ali mislim da će se uskoro vratiti u svoju Nemačku i preuzeti Bajern. Kako klub funkcioniše i kako se ophode prema svojim trenerima, ne možete otpisati povratak. Pre par godina izgledalo je da nailazi prekid dominacije Bavaraca. Ali sada, sa par iskusnih igrača, imaju sijaset mladih koji su gladni trofeja. Nisam siguran da Klop ima želju za Real Madridom ili Barselonom, ne vidim zašto bi išao u La Ligu"



"Nemaju tu atmosferu kao kada smo gledati sudare Kristijana Ronalda i Lea Mesija svake nedelje. Takođe ima i dosta politike iza scene u Barseloni oko borda i igrača. Real je drugačiji scenario. Moraju da osveže sastav i dovedu još više mladih igrača poput Vinisijusa", izjavio je nekadašnji ljubimac "Enfilda".



Klop je čak sedam godina vodio Borusiju Dortmund, "milioneri" mu ne bi oprostili da preuzme velikog rivala iz "Der Klasikera". Sa druge strane deluje da Klop nije još uvek završio posao sa Liverpulom, mada Bajernov poziv se uvek teško odbija.